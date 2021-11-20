В Тюмени ищут волонтеров для доставки лекарств людям, которые находятся на самоизоляции Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени набирают волонтеров для доставки еды и лекарств людям, которые находятся на самоизоляции. В помощи нуждаются пожилые и горожане из группы риска по коронавирусу.

Добровольцы будут ездить по городу с 8:30 до 16:00, на автомобиле и с водителем, который предоставляется штабом #МыВместе.

- Обязательное условие для волонтеров: наличие сертификата о вакцинации или перенесенная за последние шесть месяцев коронавирусная инфекция, - отметили в штабе взаимопомощи.

Желающие стать волонтерами могут обратиться в координационный ресурсный центр поддержки Добровольческого движения по телефону: 29-03-01 или написать в личные сообщения группы "Добровольческое движение | Тюменская область".

Отметим, что волонтерское движение #МыВместе появилось в России во время пандемии. Сначала штаб организовали в Москве, потом и в каждом регионе. За прошлый год волонтеры #МыВместе помогли более 6,5 миллиона человек.