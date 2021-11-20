Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 ноября 2021 года: заболели 333 человека Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

По информации оперативного штаба Тюменской области на 20 ноября 2021 года, число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 333 человека. Всего зарегистрировано 77 651 случай заболевания за весь период пандемии. За день выздоровели 158 человек, а за весь период вылечились 60 731 человек. Из общего числа заболевших ковид выявлен у 50 детей, а 27 пациентов на сегодняшний день подключены к аппаратам ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаётся 38 462 человека. Против коронавируса вакцинированы 839 639 человек, полный курс прошли 702 667 жителей.

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода, выздоровели 7 992 426 человек.