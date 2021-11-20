Тюменские онкологи восстановили язык и часть полости рта жителю Крыма Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменские онкологи восстановили язык и часть полости рта жителю Крыма с распространённой опухолью. Врачи успешно избавили мужчину от огромной злокачественной опухоли, буквально сформировали ему новый язык и нижнюю полость рта. Такую сложную операцию в Тюменской области провели впервые.

Житель Севастополя с распространённым раком языка и дна полости рта попал на лечение в Медицинский город в Тюмени. В Крыму онкологи провели мужчине лучевую терапию и химиотерапию, что остановило рост и развитие опухли. Его направили для проведения радикального хирургического вмешательства в тюменский Медицинский город, онкологическое отделение №2 которого имеет богатый опыт успешных реконструктивных операций.

- Объём тканей, поражённых злокачественной опухолью, был внушительный. Выполнение операций такого объёма неизбежно сопряжено с образованием обширных дефектов полости рта и языка и утратой необходимых функций организма. Одного оптимального лоскута, который смог бы заменить удалённые язык и мышцы дна полости рта не существует. Для моделирования утраченных тканей мы впервые применили химерный лоскут. По образу мифического существа Химеры, имеющей две головы, мы смоделировали лоскут, состоящий из двух разных мышц, соединённых в единое целое одной ножкой, – рассказала заведующая онкологическим отделением №2 Юлия Шубина.

Кстати, крымские коллеги восхищены возможностями и профессионализмом тюменских онкологов. После сложнейшей операции прошло около двух месяцев, а мужчина уже начинает разговаривать.