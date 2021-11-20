В Тюменской области реализуются эффективные технологии для повышения качества жизни инвалидов

Социальными услугами ежегодно пользуются 12 тысяч тюменцев с инвалидностью Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в рамках проекта «Единая страна – доступная среда» реализуются эффективные технологии, направленные на повышение качества жизни инвалидов.

Ежегодно социальные услуги получают больше 12 тысяч людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В регионе действует сеть организаций социального обслуживания, которая позволяет оказывать своевременную и качественную социальную, реабилитационную помощь пожилым людям, семьям с детьми и инвалидам.

Например, «Реабилитационный центр на дому» проводит комплекс реабилитации для маломобильных граждан, детей с инвалидностью, а также для тех, кто перенес травму или инсульт и утратил способность к передвижению. На дому с ними занимается мультидисциплинарная бригада специалистов, в которую входят логопед, психолог, специалист по физкультуре, массажист, специалист по реабилитации и другие.

Федеральный проект помогает вовлечь инвалидов в общественную жизнь страны. Необходимо формирование в обществе максимально толерантного отношения к людям с инвалидностью и их семьям, и в обеспечении их всем необходимым – от средств на жизнь в виде пенсий, субсидий и социальной поддержки до необходимого количества нужной им информации по всем вопросам.