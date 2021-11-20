Тюменский психолог советует как замотивировать ребенка учиться дома Фото: Татьяна Коркина

Из-за перевода детей на дистанционное обучение на родителей легла еще большая ответственность, чем обычно. Через приложения для видеоконференций учителю сложно контролировать ребенка, поэтому дети часто отвлекаются и недополучают необходимые знания.

– Любая родительская мотивация – внешняя. Мы можем заставить ребенка учиться угрозами, шантажом, запретами, или искусственно замотивировать деньгами и другими бонусами. Но такая мотивация действует недолго, – рассказала психолог АНО «Центр социальной реабилитации «Тюменский» Надежда Кулева.

Специалист подчеркнула, что родители часто становятся для ребенка педагогами, когда вместе с ними начинают корпеть над выполнением домашнего задания. Проверять уроки – работа учителя, а мама и папа просто должны убедиться, что ребенок сделал его. Еще одна ошибка –заменять внутреннюю мотивацию ребенка в виде удовольствия от самостоятельно полученной оценки, мотивацией «сделай это для мамы».

Ребенок должен иметь возможность выполнять свои задания самостоятельно и получать свои оценки. Но если вы раньше прорабатывали с ребенком все задания, а потом резко перестали, он может начать бунтовать. Важно передавать ответственность постепенно.

– Прежде всего нужно организовать время для выполнения домашней работы. Тут нужно быть достаточно жестким, проявить свой авторитет и договориться с ребенком, что играть в компьютер или гулять он пойдет только после исполнения своих обязанностей, – советует Надежда.

Задача родителя - показать, что он понимает своего ребенка, но правила все же должны быть соблюдены. Родители должны подготовиться к тому, что на какой-то промежуток времени, когда они ослабят контроль над выполнением уроков, их дети начнут учиться чуть хуже. Не нужно кричать и ругаться. Можно выразить лишь легкое сожаление, спросить о помощи, если нужно – объяснить тему, но не проверять задания полностью.

Важно отмечать каждую самостоятельно полученную ребенком оценку: и тройку, и пятерку. В таком случае удовольствие от результата повышается вместе с внутренней мотивацией, что поможет желанию ученика показать себя уже в классе.

Психолог призывает видеть не только результат, но и состояние и желания своего ребенка. Кому-то будет легче, если во время выполнения работы взрослый будет находится просто рядом и заниматься своими делами, кому-то нужно объяснить материал, а кто-то совсем не хочет, чтобы вмешивались в процесс учебы.