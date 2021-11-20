В Тюменской области внедряют европейский стандарт долговременного ухода за пожилыми людьми Фото: Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации

В Тюменской области продолжается внедрение европейских стандартов долговременного ухода за пожилыми людьми. В ноябре 20 тренеров-наставников по долговременному уходу завершили обучение и скоро будут работать в комплексных центрах социального обслуживания населения и домах-интернатах Тюменской области.

Дистанционный образовательный курс «Эксперт по геронтологическому уходу» реализуется в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Тюменской области. Первая группа специалистов прошла обучение в 2020 году.

Обучение организует Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, привлекающий для этого опытных преподавателей Тюменского медицинского университета, Тюменского медицинского колледжа, а также давних партнеров - экспертов Центра геронтологического ухода из Германии. Специалисты за три месяца изучили курсы о здоровье, психологии и физиологии пожилого человека, о правилах коммуникации и особенностях ухода, о самых современных приемах долговременного ухода и использовании специального оборудования и средств малой реабилитации.

Соцработник не просто ухаживает за пожилым человеком, а взаимодействует с ним, понимает и видит его индивидуальные особенности и потребности, создавая комфортную и безопасную обстановку. В рамках проекта в Тюменской области с 2020 года работает единый телефон 8-800-550-27-27, позвонив по которому, родные пожилых людей и инвалидов получат квалифицированную консультацию по вопросам организации ухода, информацию о возможности пройти курс обучения. Сюда могут позвонить и неравнодушные граждане с сообщением о людях, нуждающихся в уходе.