Фото: паблик в соцсети «Абсолютное право»

Тюменские старшеклассники попробуют себя в роли юристов на Олимпиаде «Абсолютное право», которая пройдет в Тюменской области 23 и 24 ноября. Ее участниками станут учащиеся 8-11 классов школ региона.

По словам руководителя проекта и.о. председателя Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Алексея Ларионова, попробовать свои силы могут все желающие. Регистрация продлится по 22 ноября включительно.

- Главная цель олимпиады - не проверить знания, а скорее научить гибким навыкам через призму права. Мы стараемся делать задания такими, чтобы через них можно было познакомиться с законами и развить критическое мышление, аналитические способности, навыки в области работы с большими данными. Олимпиада будет больше образовательной, нежели соревновательной, - рассказал Алексей Ларионов.

Кстати, задания олимпиады основаны на реальных ситуациях, которые происходят каждый день. Ребята должны решить 10 тестовых заданий и большой кейс, ситуации в нем взяты из реальной жизни. Участники попробуют себя в роли юристов-консультантов и посоветуют героям задач лучшее решение их проблемы.

В 00 часов 1 минуту 23 ноября участники получат рассылку с заданиями, и у них будет 48 часов для решения. К 23 часам 59 минутам 24 ноября потребуется отправить решения, а 30 ноября подведут итоги.

- Победителей определим среди учащихся 8-9 и 10-11 классов, поэтому соперники будут равными. Лучшие участники получат приглашение на зимнюю школу с экспертами в области права, а также призы и подарки, - добавил Ларионов.

Отметим, что «Абсолютное право проходит в Тюменской области с 2018 года. Весной 2021 года авторы проекта выиграли президентский грант в размере 490 тысяч рублей на реализацию.