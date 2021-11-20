Погода на 20 ноября 2021 года в Тюмени: днем ожидается небольшое потепление Фото: Юлия Кучеренко

В субботу, 20 ноября, в Тюмени будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер западный 3-8 м/с, температура -17, -22 °С, при прояснении до -27 °С, днём небольшой снег, ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, потепление температуры до -4, -9 °С, местами -9, -14 °С.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области. Прогноз погоды

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки - это предвещало, что следующее лето будет хлебным. В это время на реках и озерах вставал лед. Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам.