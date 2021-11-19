В Ишиме установили карантин по африканской чуме свиней. Фото - ru.wikipedia.org.

В Ишиме с 19 ноября установили карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Имеющиеся на инфицированном объекте продукты убоя свиней и их переработки, в отношении которых установлен диагноз на африканскую чуму свиней, подлежат уничтожению в соответствии с ветеринарными правилами, – сообщил оперштаб.

Управлению ветеринарии региона предписано разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя заболевания.