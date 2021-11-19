На трассе Тюмень – Омск в ДТП с КамАЗом погибла 51-летняя женщина. Фото - Фото - "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

На 92-м километре трассы Тюмень – Омск в Заводоуковском районе автомобиль Ford Focus столкнулся с КамАЗом. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.00.

– Пассажирка иномарки, женщина 1970 года рождения, скончалась в больнице от полученных травм. 29-летний водитель легковушки также травмирован, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента. По словам очевидцев, легковушка влетела в прицеп большегруза.