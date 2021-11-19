В Тобольске очевидец утверждает, что водитель высадил из автобуса бабушку, которой не мог дать сдачи со ста рублей. Фото: Вадим Бегун

В Тобольске очевидец утверждает, что водитель высадил из автобуса бабушку, которой не мог дать сдачи со ста рублей. Свое сообщение оставил анонимый автор в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте», что дало повод утверждать перевозчику – Тобольскому ПАТП, что эта информация, скорее всего, просто вброс.

«Не хотел афишировать, просто ситуация какая-то глупая. На днях под горой в автобус от ПАТП (не буду говорить номер маршрута, чтоб водителю не досталось) заходит бабушка, у неё 100 рублей, а сдачи нет. Вот водитель и высадил бабушку. И с женщиной такая же ситуация. Почему у водителя или кондуктора сдачи нет? Вообще – имеют ли право высадить пассажира, который не отказывается платить?», – вопрошает горожанин.

Комментаторы стали живо обсуждать тему и, как это обычно бывает, разделились на два лагеря. «Как и в магазинах, должна быть разменная монета. Хорошо, допустим, захожу я с картой, карту не читает, я должна заплатить за проезд, даю 100 рублей, мне говорят – нет размена. То есть это моя проблема уже получается? Не думаю, что это моя проблема – я готова заплатить за проезд», – пишет женщина.

А другая утверждает: «У меня были такие случаи, но не выгоняли, а говорили, что попозже выдадут сдачу. Но кондуктора разные попадаются, некоторые действительно агрессивные».

Ситуацию прокомментировали в Тобольском ПАТП. В пресс-службе перевозчика отметили, что, так как аноним не указал ни дату, ни время, ни маршрут, ни номер автобуса, разобраться в достоверности невозможно: «С высокой вероятностью – вброс. Не первый».

В компании заявили, то бабушке бояться нечего – при выезде на маршрут у водителя есть размен.

«Когда многие оплачивают купюрами и монет уже нет, водитель обращается к пассажирам с просьбой разменять 100 рублей. Уточняет, до какой остановки пассажир едет. Когда монеты появляются, принимает оплату, выдаёт билет и сдачу. Если до того заходят контролёры, сообщает им. Контролёр разменивает купюру, пассажир получает билет. Он не «заяц». Акт на водителя не составляется», – сообщили в ТПАТП.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что молодая семья Татьяна и Александр Батурины с 11-месячным малышом Кириллом 9 июля возвращались из поликлиники домой на Лесобазу. Они сели в автобус, но кондуктор потребовала надеть маску малышу. Однако это оказалось невозможным, и семье пришлось выйти из автобуса.

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