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Здоровье19 ноября 2021 10:03

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 ноября 2021 года: заболели 334 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 19 ноября 2021 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 19 ноября увеличилось на 334 человека.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 19 ноября увеличилось на 334 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 19 ноября увеличилось на 334 человека. Всего с начала пандемии ковид подхватили 77 318 человек.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.