Ишимцу, который пьяным сел за руль трактора и насмерть задавил пешехода, грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюменской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя поселка Заозерный Ишимского района. Мужчина насмерть задавил пешехода и покинул место ДТП.

Трагедия произошла 4 сентября 2021 года. В этот день местный житель попросил фигуранта помочь убрать траву в тюки на покосе и дал ему трактор. Тот сделал дело и пьяным возвращался с покоса.

– На улице Новой в поселке Заозерный он стал обгонять другой трактор, выехал на обочину и насмерть задавил 31-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы уголовного дела направлены в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.