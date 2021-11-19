Тюменец получил ножом в грудь в гостях у приятеля. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Уватского района поступило сообщение от медиков, что к ним обратился 34-летний житель поселка Горнослинкино с ножевыми ранениями. Сотрудники угро выяснили, что ранил его 55-летний приятель.

В день происшествия мужчины находились в гостях у общего знакомого, где распивали алкоголь. Потерпевший утверждает, что ранение получил при попытке предотвратить конфликт между подозреваемым и третьим лицом. Однако очевидцы говорят, что ссора вспыхнула как раз между подозреваемым и потерпевшим.

– В ходе потасовки злоумышленник взял со стола нож и два раза ударил им оппонента в область груди, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.