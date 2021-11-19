Для большей части студентов ТюмГУ продлили дистанционку до 5 декабря.

В Тюменском государственном университете для большей части студентов продлили дистанционку. Она продлится как минимум до 5 декабря.

– Студенты ИнБио, ИнЗем, ИМиКН, ФТИ, ИнХим, СоцГум, ФЭИ, ИГиП, ИПиП, ИФК продолжат учебу в режиме онлайн с использованием платформы Microsoft Teams в соответствии с расписанием учебных занятий, – сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Для студентов Института экологической и сельскохозяйственной биологии, Школы перспективных исследований и Политехнической школы организуют очный формат. Для них оставят возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Необходимые санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены, уточнили в вузе.