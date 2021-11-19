В Тюмени таксист сбил маму с 6-летним сыном по дороге в детский сад. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На придомовой территории дома № 199 на улице Интернациональной в Тюмени таксист сбил женщину с ребенком. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь в сторону детского сада.

– Водитель не смог вовремя остановить «Ладу Веста». Предварительно, 23-летняя мама и мальчик получили ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются, – сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Кстати, годом ранее мужчину уже штрафовали за то, что он не пропустил пешехода на зебре. ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам. Заранее предпринимать меры безопасности и тормозить, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.

В этом году в Тюменской области произошло 459 ДТП с участием пешеходов, в них погибли 40 человек, 462 человека ранены.