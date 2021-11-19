В Тюмени мужчина дал по голове 86-летней пенсионерке мешочком с сахаром и отобрал десяток яиц. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение о грабеже в отношении 86-летней женщины. Оперативники по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя, который признался в содеянном.

Рецидивист рассказал, что выпивал в гостях у друга, уходя, увидел на лестничной площадке пенсионерку, которая возвращалась домой из магазина. Он схватился за пакет с продуктами и вырвал его из рук пожилой горожанки. Попытался бежать, но бабушка схватила его за воротник куртки.

– В ответ злоумышленник достал из пакета мешочек с сахаром и дал им пенсионерке по голове. Его добычей стали 800 рублей и десяток яиц, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.