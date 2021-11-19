В Тюмени водитель «Мерса» превратился в пешехода из-за миллионного долга. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюменской области судебные приставы-исполнители провели очередной рейд на дорогах. Его итогом стало пополнение бюджета региона на 1 млн 120 тыс. рублей.

Всего они проверили 208 машин. 26 автовладельцев отказались платить по счетам: им придется расстаться с имуществом. Водителю «Мерседеса» из-за долга 1 млн 200 тыс. рублей придется некоторое время походить пешком. Жителя Ярковского района с долгами на общую сумму более 400 тыс., остановили в потоке машин благодаря комплексу «Крис-П».

– Мужчина безоговорочно оплатил на месте все свои долги, а также за нарушение сроков для добровольной оплаты и исполнительский сбор, который составил 7 процентов от суммы, – сообщили в ведомстве.

Судебными приставами-исполнителями фактическим исполнением окончено 97 исполнительных производств, 62 из которых по штрафам ГИБДД.