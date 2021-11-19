СберМаркет в Тюмени начал доставлять продукты и косметические средства из сети магазинов «Магнит». Фото - Сбер.

В Тюмени сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет начал доставлять продукты из магазина «Магнит» и косметические средства – из «Магнит Косметик». Также сервис доставляет товары из торговых сетей METRO, «Ашан», «Лента», «Окей», «Мегамарт» и магазина зоотоваров «Четыре лапы». Заказы оформляются через мобильное приложение или на сайте sbermarket.ru.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Многие тюменцы лично смогли убедиться в преимуществах сервиса СберМаркет. Доставка продуктов и других товаров прямо домой позволяет избавить себя от рутины, высвободить массу времени и энергии для более важных дел. Расширение списка доступных магазинов – еще один шаг в развитии сервиса на территории нашего города. Для удобства клиентов из магазина «Магнит» предусмотрена быстрая доставка продуктов.

СберМаркет доставляет продукты и другие товары в выбранный интервал времени с 10 до 21 часа. Заказ соберут профессиональные эксперты по закупкам и упакуют в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят прямо до двери. Оплатить покупки можно двумя способами: картой при доставке либо онлайн во время заказа. Списание средств произойдет только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе. В случае предварительной оплаты заказа картой онлайн действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит заказ у двери и сообщит об этом покупателю.

В августе сервис СберМаркет запустил интеграцию со «СберСпасибо». Клиенты сервиса могут копить бонусы за заказы, а также обменивать их на скидки до 99% от суммы чека при списании от 500 бонусов и оплате покупок картой СберБанка. Обменивать накопленные бонусы возможно в мобильном приложении или на сайте sbermarket.ru. Данное условие действует до 31 декабря 2021 года включительно. Начисление и списание бонусов не производится при оплате покупок с помощью сервиса SberPay.