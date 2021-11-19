В ГИБДД показали фото смятой об столб «Лады», которой управляла пьяная тюменка

Влетевшую в столб «Ладу» под управлением пьяной тюменки смяло пополам. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 37-м километре автодороги Тюмень – Омск, у подъезда к рабочему поселку Богандинский, произошло ДТП. Здесь во втором часу ночи Лада» 12-й модели въехала в опору линий электропередачи.

Женщина выпивала с подругами, а потом поехала домой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– За рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка, ее стаж за рулем менее года. Предварительно, она получила травмы лопатки, ноги и другие повреждения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснила, что употребляла спиртное с подругами, а потом поехала домой за вещами.