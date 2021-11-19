В Тюмени предложили включить ИЖС в программу комплексного развития территорий. Фото: Ольга Крыльцова

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил включить ИЖС в программу комплексного развития территорий. Заявление он сделал с трибуны семинара-совещания «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года».

– Почти 70 процентов граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье. Мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий, – отметил глава региона.

По словам Александра Моора, этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени выбирают застройщика для комплексного развития территории в районе улиц Ставропольской, Жуковского и озера Песьяное. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 7 декабря.