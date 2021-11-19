В Тюмени судят подельника обвиняемого в коррупции экс-главы ГИБДД. Фото: Ольга Крыльцова

В Ленинском районном суде Тюмени сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Низомжона Турсунова. Мужчину обвиняют в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику местного управления ГИБДД Александру Селюнину.

– Дело рассматривается в порядке главы 40.1 УК РФ. Турсунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на полгода – до 28 апреля 2022 года. Следующее судебное заседание назначено на 7 декабря, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее суд продлил арест экс-начальнику ГИБДД Александру Селюнину на полгода, до 13 апреля 2022 года. С июня по ноябрь 2020 года обвиняемый строил придомовый комплекс около своего дома. В качестве оплаты за стройку он использовал деньги, которые получил посредник по достигнутой преступной договоренности.

Тот за деньги проставлял положительные оценки будущим водителям-мигрантам вне зависимости от результата. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.