В Тюмени 37 спасателей тушили жилой дом на улице Промышленной. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени горел дом № 52 на улице Промышленной. На момент приезда пожарных происходило открытое горение в деревянном частном доме размерами 6 x 5 кв. м, кровля была полностью охвачена огнем.

– Создалась угроза распространения пожара на два соседних жилых дома и надворные постройки. Однако благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось не допустить распространения пожара на соседние строения, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются компетентными органами.