Жители Тюмени предлагают назвать улицу в честь инженера-механика Игоря Шаповалова. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени может появиться улица имени инженера-механика Игоря Шаповалова. С такой инициативой выступила общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального района города.

– Игорь Александрович Шаповалов – инженер-механик, разработал и внедрил комплектно-блочный метод строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, тем самым обеспечив ускоренные темпы освоения нефтяных и газовых месторождений Тюменской области, – рассказали в департаменте земельных отношений и градостроительства.

Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении предложения необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии – Сомова Светлана Маратовна), тел. 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru. Срок принятия мнений – до 26 ноября.