В Тюмени спортсмен украл из магазина накладки для копыт. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени в одном из спортивных магазинов сотрудники ППС задержали и доставили в отдел полиции № 1 19-летнего молодого человека. Парень пытался пронести под своей верхней одеждой неоплаченный товар на сумму более 18 тысяч рублей.

Студент одного из колледжей областного центра пояснил, что занимается конным спортом. На сайте магазина спортивных товаров он выбрал интересующие его вещи. Приехав в магазин и понимая, что оплатить всю покупку не сможет, он в примерочной комнате надел на себя трое штанов, две куртки, кофту и жилет.

– В своей одежде он также спрятал краги и накладки для копыт. На кассе задержанный оплатил только ботинки. Внешний вид покупателя вызвал подозрение у охраны, которая и обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В содеянном преступлении молодой человек раскаялся. В отношении ранее не судимого тюменца отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до полутора лет. Юноша отпущен под подсписку о невыезде и надлежащем поведении.