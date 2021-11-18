Тюменка «заработала» 200 тысяч рублей, упав на скользком крыльце. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд частично удовлетворил требования по иску от женщины, которая сломала руку при падении на скользком крыльце. В итоге с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский» взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Инцидент случился 8 февраля 2021 года. Местная жительница вышла из подъезда дома и поскользнулась на обледеневшем крыльце, сильно ударившись рукой. Она позвонила дочке, которая доставила мать в травматологию.

– В ОКБ № 2 поставили диагноз «закрытый перелом лучевой кости и шиловидного отростка локтевой кости предплечья со смещением». Пациентка долго находилась на амбулаторном лечении у травматолога, испытывала сильные боли, не могла вести активный образ жизни, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Представитель организации посчитал недоказанным факт получения травмы в результате халатности ЖКХ. Однако суд все же решил, что падение истца произошло по вине ответчика.