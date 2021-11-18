«Пройти невозможно, кидались»: по Тобольску разгуливают бродячие собаки

По Тобольску разгуливают бродячие собаки.

В Тобольске разгуливают бродячие собаки. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Одно из таких сообщений появилось чуть более часа назад. Пользователь даже прикрепил видеодоказательство под постом. В ролике видно, как собаки лают и практически не пускают человека на «свою» территорию.

«Там вообще пройти невозможно, на меня кидались, пока до «Стройдвора» не дошёл», – пишет подписчик паблика.

Один из местных жителей подсказывает, что проблему нужно решать жестко: «Как это ни печально, но надо усыпить, раз нет приюта для собак. Пока не случилась беда: загрызут на раз-два, одна прыгнет, и всё, тушите свет, а бродят они везде: и во дворах, и на детских площадках».

Другой пользователь пишет, что они уже решили подобную проблему: «Скинулись всем двором на стерилизацию сук. Щенков теперь нет, новые стаи не образуются. Имеющихся подкармливаем и пускаем греться в холодное время года в подъезд».

В основном же тоболяки защищают животных, уверяя, что самый страшный зверь – это человек. Они просят подкармливать бродячих собак, и те будут встречать в следующий раз не лаем, а виляя хвостом.

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