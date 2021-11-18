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Происшествия18 ноября 2021 10:50

«Скорость – не главное, главное – жизнь!»: в Тобольске почтили память погибших в ДТП

Участники акции смогли сделать фотографии на фоне инсталляции
Сергей Швецов
В Тобольске почтили погибших в ДТП.

В Тобольске почтили погибших в ДТП.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тобольске почтили память погибших в ДТП. У Дома культуры «Синтез» разместили инсталляцию, которая имитирует место аварии, под лозунгом «Скорость – не главное, главное – жизнь!». Таким образом ГИБДД совместно с представителями служб экстренного реагирования призвали жителей и гостей города к снижению скорости на дорогах.

– Поддержать идеи Всемирного дня памяти жертв ДТП, отдать дань памяти людям, погибшим или получившим серьезные травмы на дорогах, активно отозвались учащиеся и студенты, представители автошкол и общественности Тобольска, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Участники акции смогли сделать фотографии на фоне инсталляции, а затем разместить их на своих страницах в социальных сетях.