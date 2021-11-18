На лыжных трассах Тюмени прокачали интернет-связь.

На горнолыжной базе близ Тюмени и еще на трех лыжных базах в черте города средняя скорость LTE-интернета выросла на треть. Перед зимним сезоном там установили дополнительное оборудование.

Так, мобильный интернет «вырос» на территории загородного комплекса «Кулига-Парк», где находится горнолыжный склон и тюбинговая трасса, а также в районе лыжных баз Затюменского лесопарка и лесопарка имени Гагарина. Кроме того, новая базовая станция появилась и в районе ТЭЦ-2. Здесь, в конце улицы Широтной, каждый год занимаются катанием на лыжах любители здорового образа жизни.

Перед зимним сезоном там установили дополнительное оборудование.

– Потребность тюменцев в быстром интернете постоянно растет, особенно в условиях пандемии и развития внутреннего туризма. С помощью технологии Big Data мы посмотрели, что активно растет трафик именно в местах отдыха горожан. Летом в этих локациях горожане совершают пробежки, пешие и велосипедные прогулки, а зимой переходят на лыжи, – отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

По ее словам, скорость мобильного интернета на сегодняшний день достаточна, чтобы даже в пиковые нагрузки с комфортом в радиусе нескольких километров вести прямые эфиры в социальных сетях, смотреть стримы и даже видео в высоком разрешении. Кроме того, теперь тюменцы могут с легкостью общаться в мессенджерах и пользоваться всеми привычными сервисами от мобильных банков до служб заказа такси.