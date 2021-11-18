Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

«Университете бизнеса Уралсиб» приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности», который пройдет 25 ноября 2021 года в 11.00 (мск).

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.

На встрече обсудим следующие основные темы:

• Стратегия в период нестабильности и кризиса.

• Что такое точные действия в продажах и бизнесе, критерии выбора.

• Почему маркетинг и продажи не всегда приводит к прибыли.

• Как кратно увеличить прибыль малого и среднего бизнеса уже в этом месяце.

По итогу вебинара вы получите:

• Точные действия в продажах и бизнесе.

• Секретную технику, которая повышает эффективность предпринимателя минимум на 100%.

• Ответы на ваши вопросы в режиме онлайн.

• Разбор основных ошибок.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект «Университете бизнеса Уралсиб» позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.

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