В Тюмени разыскивают мужчину, совершившего преступление на улице Республики. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени разыскивают мужчину, который 2 октября около 21.00 совершил преступление вблизи дома № 164 на улице Республики. Следователи показали, как выглядит злоумышленник: на нем была черная куртка, из-под которой выглядывал белый капюшон, светлые штаны и белые кроссовки

– По данному факту возбуждено уголовное дело. Кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, просим оказать содействие в установлении его личности, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

С любой значимой информацией можно обратиться по телефонам: 8 (904) 491-43-25 (дежурный по следственному управлению) или 02. Конфиденциальность гарантируется.