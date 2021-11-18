Житель Тюмени, убивший пенсионера одним ударом в челюсть, отправился в колонию на 7 с половиной лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 45-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека: после его удара скончался пожилой человек.

Трагедия произошла 18 июня 2021 года. В этот день мужчина пришел в гости к знакомому 65-летнему пенсионеру. Они стали распивать спиртное, после чего произошел конфликт. Гость сломал пожилому человеку челюсть, и тот скончался в больнице спустя шесть дней.

– Особо тяжкое преступление фигурант дела совершил в период условного осуждения за кражу, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге рецидивисту отменили условное осуждение и по совокупности приговоров окончательно назначили к отбытию 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.