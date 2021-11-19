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Происшествия19 ноября 2021 3:46

Тюменец всадил нож в грудь молодому собутыльнику

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменец всадил нож в грудь молодому собутыльнику.

Тюменец всадил нож в грудь молодому собутыльнику.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Голышмановского района поступило сообщение от медиков. К ним бригада скорой доставила 36-летнего жителя поселка Ламенский с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 57-летний житель вышеназванного поселка. Выяснилось, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт.

– Во время словесной перепалки подозреваемый схватил нож и нанёс им удар оппоненту в область груди, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.