Тюменец всадил нож в грудь молодому собутыльнику. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Голышмановского района поступило сообщение от медиков. К ним бригада скорой доставила 36-летнего жителя поселка Ламенский с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 57-летний житель вышеназванного поселка. Выяснилось, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт.

– Во время словесной перепалки подозреваемый схватил нож и нанёс им удар оппоненту в область груди, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.