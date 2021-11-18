В тюменском селе Чёрное мужчина настучал сожительнице кулаком по лицу и ранил ей ухо и губу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть вагайского отдела полиции поступил звонок от жительницы села Чёрное. Она пояснила, что к ней за помощью обратилась соседка, которую избил сожитель.

Участковый задержал ранее судимого неработающего 37-летнего мужчину. Селянин свою вину признал и пояснил, что в ходе бытовой ссоры нанес сожительнице два удара кулаком по лицу.

– Врачи диагностировали у потерпевшей повреждения губы и уха. В настоящее время задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. С ним проведена профилактическая беседа, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.