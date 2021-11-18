На Боровской птицефабрике ночью сожгут 120 тонн яичного порошка и скорлупы. Фото - Птицефабрика "Боровская" в ВК.

В Тюмени Боровская птицефабрика, где ранее был обнаружен птичий грипп, в ночь с 18 на 19 ноября сожжет 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы. На этом работы по утилизации завершатся, останется только хорошенько продезинфицировать все помещения. Последняя партия больной птицы была уничтожена еще 15 ноября, как и обещали на предприятии, ямы уже прогорели до золы.

– Сейчас началась необходимая приборка, выравнивание участка и другое благоустройство без применения огня. После утилизации яичного порошка и скорлупы продолжатся только работы по благоустройству и дезинфекции участка. Они полностью завершатся до 1 декабря, – сообщили в департаменте АПК Тюменской области.

Напомним, что ,для того чтобы не допустить распространения заболевания и выноса возбудителя, на территории сжигания биологических отходов введен закрытый режим. Посторонних сюда не пустят. Задействованный транспорт и техника подлежат обязательной дезобработке, установлены карантинные блокпосты. Отметим, что вся утилизация проходит с соблюдением необходимых мер безопасности: ее осуществляются работники в специальных костюмах.

Сейчас на птицефабрике моют цеха. Последующие дезинфекционные работы на всех площадках предприятия должны завершиться до конца декабря текущего года. Кстати, режим ЧС будет снят после всех принятых в полном объеме дезинфекционных мер.

Ранее директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов сообщал, что восстановление производства начнется после снятия карантина и отрицательных проб на наличие высокопатогенного гриппа птиц на территории предприятия. На 2022 год запланирован завоз инкубационного яйца для выращивания товарного молодняка с последующей передачей в товарные цеха по выращиванию кур-несушек. Также планируется приобретение цыплят родительского стада.