Жители Тюмени станут по-новому платить за жилищные услуги с 2022 года. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени станут по-новому платить за жилищные услуги с 2022 года. Последний раз размер платы за содержание и ремонт жилого помещения был рассчитан в 2003 году, но с тех пор многое изменилось, отметили в администрации города.

Теперь для расчета будет применён индивидуальный подход. Учтут конструктивные особенности дома, его этажность, размер земельного участка, на котором расположен МКД, наличие лифтового оборудования, приборов учета и даже площадь придомовой территории, подлежащей уборке.

– Новый тариф может быть применен только после его согласования с жильцами на общем собрании. Управляющие организации могут использовать свою методику начисления платы за жилищные услуги, – сообщил заместитель главы города Семен Тегенцев.

Постановление администрации города об установлении размера платы за содержание жилого помещения будет опубликовано до конца недели. Для получения консультаций и ответов на вопросы можно обращаться в департамент городского хозяйства по телефонам: 58-26-63, 58-18-41.