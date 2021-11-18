В Тюмени учащиеся 5-11 классов с 22 ноября возвращаются на очку. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские школьники 5 – 11 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования с понедельника, 22 ноября, возвращаются к обычному формату обучения. Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер.

– Возобновляется работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении остаются студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, – отметил директор местного департамента образования и науки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с 8 ноября введена система QR-кодов. Это значит, что попасть в некоторые организации могут только привитые граждане. В связи с этим находчивые тюменцы, имеющие QR-код, стали предлагать невакцинированным землякам услуги курьера, для которого попасть в здание и совершить покупку вовсе не проблема.