В Тюменской области убийцу собственной матери Пятилетова отправили за решетку на 9 лет. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области Сорокинский районный суд вынес приговор Сергею Пятилетову, которого обвиняли в убийстве близкой родственницы. 20 октября 2019 года он выпивал вместе со своей мамой, а после того, как между ними вспыхнула ссора, вонзил кухонный нож ей в живот.

– В судебном заседании вину не признал, мол, мать не убивал, кто мог это сделать, не знает. Также сообщил, что на него якобы оказывали давление сотрудники полиции. Показания же свидетелей подтверждают обратное, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд критически отнесся к показаниям тюменца, считая их способом защиты. К тому же тот уже был судим и имеет непогашенную судимость. Учитывая показания свидетелей, доводы экспертов, по совокупности наказаний суд лишил Сергея Пятилетова свободы на 9 лет 2 месяца. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.