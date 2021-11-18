Погода на 19 ноября 2021 года в Тюмени: с середины дня будет идти мелкий снег

В Тюмени с середины дня будет идти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 ноября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий снег.

Температура воздуха ночью минус 14, днем ожидается минус 6 – 4. Вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко - так и хлеба будет гладко». В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.