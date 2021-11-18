В Тюмени «Лада» с блогером-лихачом влетела в столб у здания ГИБДД

В Тюмени «Лада» с пассажиром-блогером влетела в столб у здания ГИБДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Одесской, 10 «Лада-Гранта» въехала в опору освещения. 24-летний водитель отечественного автомобиля, который имеет стаж за рулем шесть лет, не смог выбрать безопасную скорость и не вписался в затяжной поворот.

– Пострадали водитель и 25-летний пассажир, у них ушибы и другие повреждения. Кстати, раненый пассажир – один из блогеров, к которым несколько дней назад обращался урбанист Илья Варламов, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента. ГИБДД рекомендует водителям выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. В Тюменской области накануне, 17 ноября, произошло семь аварий. В них ранены восемь человек.