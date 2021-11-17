Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн. Фото - Сбер.

Клиенты Сбербанка могут получить QR-код сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесённое заболевание, не выходя из дома – с помощью Сбербанк Онлайн.

Для этого необходимо в личном кабинете Сбербанк Онлайн перейти в раздел «Сервисы», нажать кнопку «Госуслуги», выбрать пункт «QR-коды (COVID-19)» и далее сказать голосовому ассистенту «Покажи QR-код» или выбрать соответствующее значение. После этого система покинет личный кабинет Сбербанк Онлайн и перейдет на страницу портала госуслуг, где будет отображен личный сертификат.

Для удобства клиентов виртуальный помощник «Салют» в Сбербанк Онлайн интегрируется с помощником «Макс» портала госуслуг. Достаточно произнести: «Салют, позови робота Макса», и система перенаправляет пользователя на страницу сервисов портала госуслуг. Далее необходимо выбрать требуемое действие.

Если у клиента нет регистрации на портале госуслуг, то это можно также сделать в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

– Получение QR-кодов – очень актуальный вопрос для большей части населения. Благодаря интеграции двух компаний появилась возможно это сделать онлайн, например, дома или на работе. Благодаря данному сервису клиенты могут ограничить себя от мест большого скопления людей, тем самым не подвергая себя и близких людей риску заболевания коронавирусом.