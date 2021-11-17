В Тюменской области судят мужчину, который за 4 млн рублей обещал знакомой скостить тюремный срок ее мужа. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Первоуральска Свердловской области. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В 2021 году обвиняемый узнал, что муж знакомой задержан за вывод незаконных финансовых средств за рубеж, и решил ее обмануть. Он заявил, что может скостить срок ее супругу за 4 млн рублей. Свердловчане договорились о передаче денег на территории Тюменской области.

– Свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Фигуранта задержали при получении денег на территории региона. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.