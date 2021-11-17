В Тюмени почтут память жертв ДТП, запустив в небо белые шары. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени почтут память жертв ДТП. Завтра, 18 ноября, в центре города – на улице Республики, 52 – развернут инсталляцию в виде разбитого автомобиля.

Волонтеры встанут со свечами и табличками с именами погибших в этом году в ДТП детей на дорогах Тюменской области. В небо выпустят белые воздушные шары.

– Жители города смогут зажечь свою свечу в память погибших родных и близких. Инсталляцию увидят проезжающие мимо автомобилисты и пассажиры общественного транспорта, автобусы будут приостанавливаться напротив инсталляции на 5 секунд, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В этом году в Тюменской области произошло 2132 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 150 человек, 2932 человека ранены. Среди погибших – 10 несовершеннолетних детей.