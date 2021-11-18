На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 18 ноября 2021 года отключат сразу три светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 ноября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Холодильной и Малыгина, 50 лет ВЛКСМ и Холодильной, у ТЦ «Премьер», у выезда из гаражей на улице 50 лет ВЛКСМ, а также у школы № 5.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.