Безработный тюменец украл у мамы обогреватель в холода. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть нижнетавдинского отдела полиции поступило заявление от 61-летней жительницы села Бухтал, что у нее похищены обогреватель и электрошуруповёрт общей стоимостью около пяти тысяч рублей. Женщина пояснила, что подозревает в преступлении своего безработного сына, который проживает в её доме, не работает и ведет асоциальный образ жизни.

Летом юноша похитил у нее аккумулятор, хранившийся в бане. Тогда гражданка решила не обращаться в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 19-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что сломал замок межкомнатной двери и похитил имущество, которое планировал продать. В настоящее время имущество возвращено законной владелице, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.