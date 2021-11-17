В Тюменской области тарифы ЖКХ в 2022 году вырастут на 3,4%. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области тарифы ЖКХ в 2022 году вырастут на 3,4%. Правительство Российской Федерации утвердило индекс, по которому со второго полугодия 2022 года изменится стоимость коммунальных услуг.

На столько же процентов поднимутся цены на ЖКХ в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале. Меньше всего в этом плане повезло Чеченской Республике, где отмечается наибольший индекс (6,5%). Далее идет Санкт-Петербург (6,3%) и Севастополь (6,2%). Меньше всего изменится стоимость услуг в Республике Марий Эл (всего 3,2%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это что за сумма?»: тюменцы в шоке от платежек за коммуналку

Первый месяц 2021 года оказался «дорогим» из-за теплоэнергии (подробнее)