В Тюмени мама мальчика-инвалида спустя два года добилась от чиновников установки пандуса. Фото - ОНФ.

В Тюмени мама мальчика-инвалида спустя два года добилась от чиновников установки пандуса с поручнями и подъемника. Девятилетний Севастьян Кошкин с детства прикован к инвалидному креслу, и каждая прогулка сына для женщины является настоящим испытанием – сначала надо спустить 19-килограмовую коляску, а потом 25-килограммового ребенка.

– Два года она обивала пороги различных инстанций и просила чиновников обустроить пандус в подъезде их многоэтажки. Мы после ее к нам обращения отправились в прокуратуру с просьбой дать оценку бездействию служащих уполномоченного органа по выполнению возложенных на них полномочий, – сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

В итоге надзорные органы обратились в суд для защиты прав несовершеннолетнего. Там иск удовлетворили. В итоге администрацию города обязали установить в подъезде многоквартирного дома подъемник в течение полугода.