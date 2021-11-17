В Ишиме родился 900-граммовый ребенок. Фото - ОБ №4.

В Ишиме родился 900-граммовый ребенок. Это самый маленький по весу горожанин, появившийся на свет в 2021 году.

По информации областной больницы № 4, всего за 10 месяцев этого года через отделение реанимации прошло 48 недоношенных малышей: 29 девочек и 19 мальчиков.

– Мы накапливаем с каждым годом все больше опыта и знаний. Даже если предположить, что для спасения ребенка брошены максимальные усилия врачей, подключена вся необходимая аппаратура, шанс, что он выкарабкается, не может быть стопроцентным. У недоношенных детишек есть кризисные дни. Это третьи, пятые и седьмые сутки, – рассказала заведующая ОРИТН Людмила Белоногова.

По ее словам, у такого младенца могут не заработать почки, желудочно-кишечный тракт, сердце и другие органы. Женщина отмечает, что выходить малыша – «очень-очень сложная, ювелирная работа всего медицинского персонала».