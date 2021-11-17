На тюменские дороги выделят почти 600 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

На автодороги Тюменской области выделят свыше 595 млн рублей. Это начальная цена госконтракта.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота должен будет произвести работы по строительству автомагистралей и автодорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, а также взлетно-посадочных полос аэродромов. Эта самая большая стать расходов – 452 млн 73 тыс. рублей.

На работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов готовы дать 81 млн, еще 61 млн – на работы по строительству мостов и тоннелей, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия.

Заявки можно подавать до 2 декабря. Аукцион пройдет в электронной форме спустя четыре дня.