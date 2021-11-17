Погода на 18 ноября 2021 года в Тюмени: солнечный день

В Тюмени ожидается солнечный день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 ноября, в Тюмени небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 14, днем ожидается минус 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 13 – 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, с переходом на западный, со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман - будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.